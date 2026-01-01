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П-Фото V-3060-Black нетканый фон 300х600 см бархатный черный

П-Фото V-3060-Black нетканый фон 300х600 см бархатный черный

П-Фото
Артикул: FTR-1030

Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото. Размер 3х6 м. Используется для фото и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3 м.

Описание

П-Фото V-3060-Black – нетканый бархатный фон 300×600 см

П-Фото V-3060-Black (артикул FTR-1030) – это профессиональный нетканый фон с бархатной поверхностью размером 300×600 см. Модель обеспечивает глубокий, насыщенный черный цвет без бликов и отражений, что делает её идеальным выбором для фото- и видеосъёмки, где требуется безупречный тёмный фон.

Бархатная текстура равномерно рассеивает свет, создавая благородный «дорогой» фон без паразитных засветок. Нетканый материал лёгкий, прочный, не мнётся и долго сохраняет презентабельный вид. Фон поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения при транспортировке и хранении.

Назначение и применение

  • Полноростовые портреты: для съёмки моделей в полный рост.
  • Групповые портреты: для семейных и корпоративных фотосессий.
  • Предметная съёмка: для крупных объектов, автомобилей, мебели.
  • Драпировка в интерьерной съёмке: для создания эффектных фонов и зонирования пространства.
  • Видеосъёмка: для интервью, стримов и контента.

Ключевые особенности

  • Размер 300×600 см: достаточно большой для полноростовых портретов, групп и крупных предметов.
  • Бархатная поверхность: глубокий чёрный цвет, рассеивает свет, исключает блики.
  • Нетканый материал: лёгкий, прочный, не мнётся, долговечный.
  • Рулонная упаковка: поставляется на картонной трубе для сохранения формы.
  • Универсальность: подходит для фото и видео, для студии и выезда.

Технические характеристики

  • Тип: нетканый фон с бархатной поверхностью
  • Бренд: П-Фото
  • Модель: V-3060-Black
  • Цвет: чёрный
  • Размер: 300 × 600 см
  • Материал: нетканый, бархатная текстура
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Применение: портретная, предметная, видеосъёмка, драпировка

Преимущества бархатного фона

  • Без бликов: бархатная поверхность не создаёт отражений, что особенно важно при работе с ярким светом.
  • Глубокий чёрный: насыщенный цвет без серого оттенка.
  • Простота установки: нетканый материал легко крепится на систему «ворота» или кронштейны.
  • Долговечность: не выцветает и не теряет своих свойств со временем.

Рекомендации по использованию

  • Установка: закрепите фон на системе «ворота» или кронштейне. Рекомендуется использовать системы типа Fotokvant V-2630L.
  • Хранение: храните фон в рулоне на картонной трубе в сухом месте.
  • Уход: при загрязнении аккуратно очищайте мягкой щёткой или слегка влажной тканью.

Совместимость с аксессуарами

  • Системы «ворота»: Fotokvant V-2630L, V-3030L.
  • Кронштейны и держатели: для тканевых и нетканых фонов.
  • Стойки: любые студийные стойки с креплением 5/8".

Уход и хранение

  • Храните фон в рулоне на картонной трубе в сухом месте.
  • Избегайте перегибов и механических повреждений.
  • При загрязнении аккуратно очищайте мягкой щёткой или слегка влажной тканью.
  • Не стирайте в стиральной машине и не используйте агрессивные химикаты.

Комплектация

  • Нетканый бархатный фон П-Фото V-3060-Black – 1 шт.

Системы крепления, стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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