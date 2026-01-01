П-Фото V-3060-Black нетканый фон 300х600 см бархатный черный

Описание

П-Фото V-3060-Black – нетканый бархатный фон 300×600 см

П-Фото V-3060-Black (артикул FTR-1030) – это профессиональный нетканый фон с бархатной поверхностью размером 300×600 см. Модель обеспечивает глубокий, насыщенный черный цвет без бликов и отражений, что делает её идеальным выбором для фото- и видеосъёмки, где требуется безупречный тёмный фон.

Бархатная текстура равномерно рассеивает свет, создавая благородный «дорогой» фон без паразитных засветок. Нетканый материал лёгкий, прочный, не мнётся и долго сохраняет презентабельный вид. Фон поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения при транспортировке и хранении.

Назначение и применение

Полноростовые портреты: для съёмки моделей в полный рост.

для съёмки моделей в полный рост. Групповые портреты: для семейных и корпоративных фотосессий.

для семейных и корпоративных фотосессий. Предметная съёмка: для крупных объектов, автомобилей, мебели.

для крупных объектов, автомобилей, мебели. Драпировка в интерьерной съёмке: для создания эффектных фонов и зонирования пространства.

для создания эффектных фонов и зонирования пространства. Видеосъёмка: для интервью, стримов и контента.

Ключевые особенности

Размер 300×600 см: достаточно большой для полноростовых портретов, групп и крупных предметов.

достаточно большой для полноростовых портретов, групп и крупных предметов. Бархатная поверхность: глубокий чёрный цвет, рассеивает свет, исключает блики.

глубокий чёрный цвет, рассеивает свет, исключает блики. Нетканый материал: лёгкий, прочный, не мнётся, долговечный.

лёгкий, прочный, не мнётся, долговечный. Рулонная упаковка: поставляется на картонной трубе для сохранения формы.

поставляется на картонной трубе для сохранения формы. Универсальность: подходит для фото и видео, для студии и выезда.

Технические характеристики

Тип: нетканый фон с бархатной поверхностью

нетканый фон с бархатной поверхностью Бренд: П-Фото

П-Фото Модель: V-3060-Black

V-3060-Black Цвет: чёрный

чёрный Размер: 300 × 600 см

300 × 600 см Материал: нетканый, бархатная текстура

нетканый, бархатная текстура Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Применение: портретная, предметная, видеосъёмка, драпировка

Преимущества бархатного фона

Без бликов: бархатная поверхность не создаёт отражений, что особенно важно при работе с ярким светом.

бархатная поверхность не создаёт отражений, что особенно важно при работе с ярким светом. Глубокий чёрный: насыщенный цвет без серого оттенка.

насыщенный цвет без серого оттенка. Простота установки: нетканый материал легко крепится на систему «ворота» или кронштейны.

нетканый материал легко крепится на систему «ворота» или кронштейны. Долговечность: не выцветает и не теряет своих свойств со временем.

Рекомендации по использованию

Установка: закрепите фон на системе «ворота» или кронштейне. Рекомендуется использовать системы типа Fotokvant V-2630L.

закрепите фон на системе «ворота» или кронштейне. Рекомендуется использовать системы типа Fotokvant V-2630L. Хранение: храните фон в рулоне на картонной трубе в сухом месте.

храните фон в рулоне на картонной трубе в сухом месте. Уход: при загрязнении аккуратно очищайте мягкой щёткой или слегка влажной тканью.

Совместимость с аксессуарами

Системы «ворота»: Fotokvant V-2630L, V-3030L.

Fotokvant V-2630L, V-3030L. Кронштейны и держатели: для тканевых и нетканых фонов.

для тканевых и нетканых фонов. Стойки: любые студийные стойки с креплением 5/8".

Уход и хранение