П-Фото V-3060-Black нетканый фон 300х600 см бархатный черный

П-Фото V-3060-Black – нетканый бархатный фон 300×600 см
П-Фото V-3060-Black (артикул FTR-1030) – это профессиональный нетканый фон с бархатной поверхностью размером 300×600 см. Модель обеспечивает глубокий, насыщенный черный цвет без бликов и отражений, что делает её идеальным выбором для фото- и видеосъёмки, где требуется безупречный тёмный фон.
Бархатная текстура равномерно рассеивает свет, создавая благородный «дорогой» фон без паразитных засветок. Нетканый материал лёгкий, прочный, не мнётся и долго сохраняет презентабельный вид. Фон поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения при транспортировке и хранении.
Назначение и применение
- Полноростовые портреты: для съёмки моделей в полный рост.
- Групповые портреты: для семейных и корпоративных фотосессий.
- Предметная съёмка: для крупных объектов, автомобилей, мебели.
- Драпировка в интерьерной съёмке: для создания эффектных фонов и зонирования пространства.
- Видеосъёмка: для интервью, стримов и контента.
Ключевые особенности
- Размер 300×600 см: достаточно большой для полноростовых портретов, групп и крупных предметов.
- Бархатная поверхность: глубокий чёрный цвет, рассеивает свет, исключает блики.
- Нетканый материал: лёгкий, прочный, не мнётся, долговечный.
- Рулонная упаковка: поставляется на картонной трубе для сохранения формы.
- Универсальность: подходит для фото и видео, для студии и выезда.
Технические характеристики
- Тип: нетканый фон с бархатной поверхностью
- Бренд: П-Фото
- Модель: V-3060-Black
- Цвет: чёрный
- Размер: 300 × 600 см
- Материал: нетканый, бархатная текстура
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Применение: портретная, предметная, видеосъёмка, драпировка
Преимущества бархатного фона
- Без бликов: бархатная поверхность не создаёт отражений, что особенно важно при работе с ярким светом.
- Глубокий чёрный: насыщенный цвет без серого оттенка.
- Простота установки: нетканый материал легко крепится на систему «ворота» или кронштейны.
- Долговечность: не выцветает и не теряет своих свойств со временем.
Рекомендации по использованию
- Установка: закрепите фон на системе «ворота» или кронштейне. Рекомендуется использовать системы типа Fotokvant V-2630L.
- Хранение: храните фон в рулоне на картонной трубе в сухом месте.
- Уход: при загрязнении аккуратно очищайте мягкой щёткой или слегка влажной тканью.
Совместимость с аксессуарами
- Системы «ворота»: Fotokvant V-2630L, V-3030L.
- Кронштейны и держатели: для тканевых и нетканых фонов.
- Стойки: любые студийные стойки с креплением 5/8".
Уход и хранение
- Храните фон в рулоне на картонной трубе в сухом месте.
- Избегайте перегибов и механических повреждений.
- При загрязнении аккуратно очищайте мягкой щёткой или слегка влажной тканью.
- Не стирайте в стиральной машине и не используйте агрессивные химикаты.