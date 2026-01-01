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П-Фото (1203-1516) нетканый фон 150х200 см бархатный розовый

П-Фото (1203-1516) нетканый фон 150х200 см бархатный розовый

П-Фото
Артикул: OLE-0948

П-Фото (1203-1516) – студийный фон из нетканого материала розового цвета.

Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

Описание

П-Фото (1203-1516) нетканый фон 150х200 см бархатный розовый

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