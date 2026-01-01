П-Фото (1203-1503) нетканый фон 150х200 см бархатный хромакей голубой

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1203-1503) – студийный фон из нетканого материала голубого цвета.
Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.