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П-Фото (1203-1503) нетканый фон 150х200 см бархатный хромакей голубой

П-Фото (1203-1503) нетканый фон 150х200 см бархатный хромакей голубой

П-Фото
Артикул: OLE-0955

П-Фото (1203-1503) – студийный фон из нетканого материала голубого цвета.

Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

Описание

П-Фото (1203-1503) нетканый фон 150х200 см бархатный хромакей голубой

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