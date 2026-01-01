Wansen BS-0710-841341 Milky White шелковый фон 70×100 см жемчужный

- Цвет - жемчужный
- Размер - 70х100 см
- Материал - шелк
Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70x100 см барби.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen BS-0710-841341 Milky White шелковый фон 70x100 см жемчужный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
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Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70x100 см барби.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841339 Cherry Blossom Powder шелковый фон 70x100 см сладкая вата.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841328 Peacock Blue шелковый фон 70x100 см цвет морской волны.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841347 Pure White шелковый фон 70x100 см серебристо-белый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841348 Wine Red шелковый фон 70x100 см винный.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2126 Sky 26, размер - 2,1x6 м, цвет - небесный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.