Wansen BS-0710-841341 Milky White шелковый фон 70×100 см жемчужный

Арт. DAN-5755

до конца распродажи 5 дн, 19 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2126 Sky 26, размер - 2,1x6 м, цвет - небесный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.



