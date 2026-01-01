Superior 1309-1550 SUPER WHITE MATT фон пластиковый 1,55х5 м матовый цвет белый

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.
Система установки фона Falcon Eyes В-010.
Система ворота предназначена для установки фонов шириной до 300 см. Комплект состоит из двух стоек и горизонтальной перекладины. Максимальная высота стоек составляет - 238 см, минимальная высота - 74 см. Ширина составной перекладины от 151 до 302 см. Вес комплекта - 2,73 кг. Поставляется в чехле для переноски.