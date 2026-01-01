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Superior 1236 SUNFLOWER фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет желтый

Superior 1236 SUNFLOWER фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет желтый

Superior
Артикул: FTR-1097

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

Описание

Superior 1236 SUNFLOWER фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет желтый

Комплектация

Полезные ссылки:

Предметная съемка. Все, что нужно знать фотографу

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии. Пластиковый фон.

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