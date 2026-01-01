images
images
FST 60х130 Blue фон пластиковый синий матовый
FST 60х130 Blue фон пластиковый синий матовый

FST 60х130 Blue фон пластиковый синий матовый

FST
Артикул: NVF-3147

FST 60х130 Blue – фон пластиковый синий матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.

Описание

FST 60х130 Blue фон пластиковый синий матовый

Комплектация

Полезные ссылки:

Предметная съемка. Все, что нужно знать фотографу

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии.Пластиковый фон.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый
Арт. NVF-5711
FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.

500 ₽
В корзину
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Арт. DAN-5585
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм. Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

220 ₽
В корзину
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Арт. NVF-3146
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.

500 ₽
В корзину
Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки
Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки
Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки
Арт. DAN-2948
Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки
Наличие
более 10 шт

Комплект пластиковых фонов для предметной съемки Falcon Eyes BGK-0613.

Набор из трех фонов и стойки с перекладиной. Размер фонов - 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Цвета - черный, серый и белый.

2 840 ₽
В корзину

Видео

Вадим Гиппенрейтер - фотопоэт и основоположник российского пейзажного фотоискусства
Вадим Гиппенрейтер - фотопоэт и основоположник российского пейзажного фотоискусства
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.