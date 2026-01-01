FST 60х130 Blue фон пластиковый синий матовый

Арт. DAN-5585

Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм. Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.