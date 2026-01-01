FST 60х130 W фон пластиковый белый матовый

FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.
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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 60х130 W – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет белый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.
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Цвет черный. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.