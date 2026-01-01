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FST 60х130 W фон пластиковый белый матовый

FST 60х130 W фон пластиковый белый матовый

FST
Артикул: NVF-5709

FST 60х130 W – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет белый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

FST 60х130 W фон пластиковый белый матовый

Комплектация

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Предметная съемка. Все, что нужно знать фотографу

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии. Пластиковый фон

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