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П-Фото (1202-0708) фон пластиковый 0,7х1,0 м синий

П-Фото (1202-0708) фон пластиковый 0,7х1,0 м синий

П-Фото
Артикул: FTR-806

Фон студийный Fotokvant глянцевый пластиковый.

Цвет синий. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-0708) фон пластиковый 0,7х1,0 м синий

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