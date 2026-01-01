П-Фото (1202-0708) фон пластиковый 0,7х1,0 м синий

KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 24"x36" (60x90 см).
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный Fotokvant глянцевый пластиковый.
Цвет синий. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 24"x36" (60x90 см).
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.