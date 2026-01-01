П-Фото (1202-0704) фон пластиковый 0,7х1,0 м желтый матовый

FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный Fotokvant глянцевый пластиковый.
Цвет белый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.
Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.
KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 24"x36" (60x90 см).
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.