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П-Фото (1202-0704) фон пластиковый 0,7х1,0 м желтый матовый

П-Фото (1202-0704) фон пластиковый 0,7х1,0 м желтый матовый

П-Фото
Артикул: FTR-802

Фон студийный Fotokvant глянцевый пластиковый.

Цвет белый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-0704) фон пластиковый 0,7х1,0 м желтый матовый

Комплектация

Полезные ссылки:

Предметная съемка. Все, что нужно знать фотографу

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии. Пластиковый фон

(1202-0704)

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