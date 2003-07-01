П-Фото фон пластиковый 0,7х1,0 м голубой матовый

Фон пластиковый Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фуксия матовый, размер - 0,7х1 м.
Пластиковый, матовый фон цвета фуксии. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.
Цвет голубой. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Фон пластиковый Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фуксия матовый, размер - 0,7х1 м.
Пластиковый, матовый фон цвета фуксии. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
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