Fotokvant BP-3-KIT набор для предметной съемки

Фоны имеют очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходят для фотографии макро.
Комплект состоит из трех фонов - белого, желтого и зеленого цветов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор Fotokvant BP-3-KIT для предметной съемки.
Универсальный набор пластиковых фонов для предметной съемки. Поверхность фона с одной стороны матовая, с другой полуматовая. Материал изготовления фонов позволяет протирать их влажной тканью. Фоны устойчивы к истиранию и за счет этого долговечны. Набор состоит из трех фонов размером 0,65x1 м.
Фоны имеют очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходят для фотографии макро.
Комплект состоит из трех фонов - белого, желтого и зеленого цветов.
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Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.