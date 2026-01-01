Fotokvant BP-3-KIT набор для предметной съемки

Артикул: DAN-5615

Набор Fotokvant BP-3-KIT для предметной съемки.

Универсальный набор пластиковых фонов для предметной съемки. Поверхность фона с одной стороны матовая, с другой полуматовая. Материал изготовления фонов позволяет протирать их влажной тканью. Фоны устойчивы к истиранию и за счет этого долговечны. Набор состоит из трех фонов размером 0,65x1 м.