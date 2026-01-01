images
Fotokvant BP-3-KIT набор для предметной съемки

Fotokvant BP-3-KIT набор для предметной съемки

Fotokvant
Артикул: DAN-5615

Набор Fotokvant BP-3-KIT для предметной съемки.

Универсальный набор пластиковых фонов для предметной съемки. Поверхность фона с одной стороны матовая, с другой полуматовая. Материал изготовления фонов позволяет протирать их влажной тканью. Фоны устойчивы к истиранию и за счет этого долговечны. Набор состоит из трех фонов размером 0,65x1 м.

Описание

Фоны имеют очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходят для фотографии макро. 

Комплект состоит из трех фонов - белого, желтого и зеленого цветов.

Комплектация

  • Фон пластиковый, полуматовый/матовый, цвет белый, размер 65х100 см - 1 шт. 
  • Фон пластиковый, полуматовый/матовый, цвет желтый, размер 65х100 см - 1 шт.
  • Фон пластиковый, полуматовый/матовый, цвет зеленый, размер 65х100 см - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-11 %
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Арт. DAN-3830
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 ч

Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.


-10.55 %1 990 ₽
1 780 ₽
В корзину

Видео

Двойная экспозиция с помощью фотокамеры
Двойная экспозиция с помощью фотокамеры
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
«Международный Мастер Фотожурналистики» Владимир Вяткин
Ле Гре
Ле Гре
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.