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Fotokvant BP-0710SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый размером 0,65х1,0 м

Fotokvant BP-0710SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый размером 0,65х1,0 м

Fotokvant
Артикул: DAN-3646

Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0710SM White mat/semi-mat размером 65х100 см.

Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Описание

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и долговечен.


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220 ₽
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