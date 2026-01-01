images
images
images
images
images
Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м

Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м

Fotokvant
Артикул: DAN-4108

Фон пластиковый Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat зеленый матовый/полуматовый 1х1,3 м.

Фон зеленый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 1х1,3 м.

Описание

Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CL-35M струбцина-зажим с адаптером
Арт. VBR-124
Falcon Eyes CL-35M струбцина-зажим с адаптером
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 16 ч

Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.

Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.

-10 %920 ₽
820 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.


-10 %270 ₽
240 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BP-0204 GREEN фон для фотобокса BOX-22/23 LED зеленый хромакей
Арт. DAN-1611
Fotokvant BP-0204 GREEN фон для фотобокса BOX-22/23 LED зеленый хромакей
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BP-0204 GREEN - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, зеленого цвета.

Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. 

Размер фона - 21х48 см.


110 ₽
В корзину

Видео

Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Роберт Капа
Роберт Капа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.