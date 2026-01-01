Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat фон пластиковый зеленый матовый/полуматовый 1х1.3 м

Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон пластиковый Fotokvant BP-0113SM Green mat/semi-mat зеленый матовый/полуматовый 1х1,3 м.
Фон зеленый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 1х1,3 м.
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Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant BP-0204 GREEN - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, зеленого цвета.
Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Размер фона - 21х48 см.