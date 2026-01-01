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Fotokvant BP-0113 Green фон пластиковый зеленый 1х1,3 м

Fotokvant BP-0113 Green фон пластиковый зеленый 1х1,3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-8696

Фон пластиковый, зеленый Fotokvant BP-0113 Green, размер - 1х1,3 м.

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер - 1х1,3 м.

Описание

Fotokvant BP-0113 Green фон пластиковый зеленый 1х1,3 м

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