Fotokvant BP-0113 Blue фон пластиковый синий 1х1,3 м

Описание

Фон Fotokvant BP-0113 Blue легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и долговечен.

Рекомендуется для каталожной съемки для интернет-магазинов, при правильном освещении может дать бестеневую съемку. Можно снимать предметы крупным планом - фактура фона не будет видна. Так фон устойчив к различным жидкостям и жирным пятнам, которые легко стираются с него.