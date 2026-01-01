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Fotokvant BP-0113 Blue фон пластиковый синий 1х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Blue фон пластиковый синий 1х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Blue фон пластиковый синий 1х1,3 м

Fotokvant BP-0113 Blue фон пластиковый синий 1х1,3 м

Fotokvant
Артикул: DAN-8621

Фон Fotokvant BP-0113 Blue пластиковый синий матовый имеет размер 1х1,3 м.

Описание

Фон Fotokvant BP-0113 Blue легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и долговечен.
Рекомендуется для каталожной съемки для интернет-магазинов, при правильном освещении может дать бестеневую съемку. Можно снимать предметы крупным планом - фактура фона не будет видна. Так фон устойчив к различным жидкостям и жирным пятнам, которые легко стираются с него.

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