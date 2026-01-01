П-Фото (1202-1002) фон пластиковый 1,0х1,4 м желтый

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1202-1002) – пластиковый фон.
Обладает абсолютно гладкой поверхностью, не имеет фактуры, идеально подходит для предметной съемки, съемки животных, натюрмортов и т.п. Фон прочный, износостойкий, не боится воды, легко чистится. Размер, м – 1,0х1,4. Цвет – желтый.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.