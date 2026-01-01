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П-Фото (1202-1002) фон пластиковый 1,0х1,4 м желтый

П-Фото (1202-1002) фон пластиковый 1,0х1,4 м желтый

П-Фото
Артикул: NVF-7988

П-Фото (1202-1002) – пластиковый фон.

Обладает абсолютно гладкой поверхностью, не имеет фактуры, идеально подходит для предметной съемки, съемки животных, натюрмортов и т.п. Фон прочный, износостойкий, не боится воды, легко чистится. Размер, м – 1,0х1,4. Цвет – желтый.

Описание

П-Фото (1202-1002) фон пластиковый 1,0х1,4 м желтый

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