П-Фото (1202-0713) фон пластиковый 0,7х1,0 м салатовый

FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный Fotokvant (1202-0713) глянцевый пластиковый.
Цвет салатовый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
(1202-0713)
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FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.
Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – ночное небо.
Fotokvant V-07 (2003-07) – зажим предназначен для фиксации фотофона.
Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки. Длина зажима – 70 см.