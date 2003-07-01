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П-Фото (1202-0713) фон пластиковый 0,7х1,0 м салатовый

П-Фото (1202-0713) фон пластиковый 0,7х1,0 м салатовый

П-Фото
Артикул: FTR-1105

Фон студийный Fotokvant (1202-0713) глянцевый пластиковый.

Цвет салатовый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-0713) фон пластиковый 0,7х1,0 м салатовый

Комплектация

(1202-0713)

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