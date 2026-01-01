Colorama CO9270 Slate пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет серый (шиферный)

Фон пластиковый Wansen PB-1020 светло-серый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Colorama CO9270 Slate – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – серый (шиферный).
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Фон пластиковый Wansen PB-1020 светло-серый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 черный, матовый/глянцевый, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый фон черного цвета. Одна сторона матовая, другая - глянец. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.
Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT.
Комплект постоянного света включающий в себя два осветителя LH-E27х1 со светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером - 50х70 см и две стойки L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.
Фон пластиковый Wansen PB-1230 белый, размер - 1,2х3 м.
Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х3 м.
Colorama CO6400 Royal Bluel – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – королевский синий.