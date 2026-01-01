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Colorama CO9270 Slate пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет серый (шиферный)

Colorama CO9270 Slate пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет серый (шиферный)

Colorama
Артикул: NVF-5074

Colorama CO9270 Slate пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – серый (шиферный).

Описание

Colorama CO9270 Slate пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет серый (шиферный)

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