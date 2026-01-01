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Colorama CO7100 Spring Green пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет светло-зеленый

Colorama CO7100 Spring Green пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет светло-зеленый

Colorama
Артикул: NVF-5072

Colorama CO7100 Spring Green – это матовый пластиковый фон, цвет светло зеленый, размером 1х1,3 м.

Описание

Матовый, пластиковый фон, цвет светло зеленый, размером 100 на 130 см. Упакован в трубу из картона.

Характеристики:

  • материал – пластик
  • размер, см – 100х130
  • цвет – светло зеленый

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