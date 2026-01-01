Colorama CO7100 Spring Green пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет светло-зеленый

Матовый, пластиковый фон, цвет светло зеленый, размером 100 на 130 см. Упакован в трубу из картона.
Характеристики:
- материал – пластик
- размер, см – 100х130
- цвет – светло зеленый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Colorama CO7100 Spring Green – это матовый пластиковый фон, цвет светло зеленый, размером 1х1,3 м.
Матовый, пластиковый фон, цвет светло зеленый, размером 100 на 130 см. Упакован в трубу из картона.
Характеристики:
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Colorama CO4550 Poppy – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – маковый.
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.