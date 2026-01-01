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Colorama CO2330 Colormatt Primrose пластиковый фон 1х1,3 м цвет желтый

Colorama CO2330 Colormatt Primrose пластиковый фон 1х1,3 м цвет желтый

Colorama
Артикул: NVF-7552

Colorama CO2330 Colormatt Primrose 1х1,3 – пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

Описание

Colorama CO2330 Colormatt Primrose пластиковый фон 1х1,3 м цвет желтый

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