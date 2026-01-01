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Superior 78 Sunshine фон бумажный 2,72x11м цвет солнечный свет

Superior 78 Sunshine фон бумажный 2,72x11м цвет солнечный свет

Superior
Артикул: DAN-5464

Фон бумажный Superior 78 Sunshine, размер - 2,72x11 м, цвет - солнечный свет.

Бумажный фон известной американской фирмы Superior. Размер - 2,72х11 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 145 г/м2. Вес - 6 кг.

Описание

Superior 78 Sunshine фон бумажный 2,72x11м цвет солнечный свет

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