Superior 78 Sunshine фон бумажный 2,72x11м цвет солнечный свет

Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон бумажный Superior 78 Sunshine, размер - 2,72x11 м, цвет - солнечный свет.
Бумажный фон известной американской фирмы Superior. Размер - 2,72х11 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 145 г/м2. Вес - 6 кг.
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Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.