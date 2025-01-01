Lastolite (9037) Pink gala бумажный фон 2,72x11 м темно-розовый

Colorama Aqua 102 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон Lastolite размером 2,72 х 11,0 м. Выпускается в рулонах. Поставляется в удобной коробке. Масса фона в упаковке – 6 кг.
Colorama Arctic White 165 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.
Фон бумажный Colorama CO116 Dandelion желтый, размер 2,72х11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.
Фон бумажный Colorama CO179 Oxford Blue темно-синий, размер 2,72х11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.
Фон бумажный Colorama CO153 Forget me not незабудка, размер 2,72х11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.
