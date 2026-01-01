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Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x25 м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x25 м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x25 м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x25 м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x25 м цвет серый

Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x25 м цвет серый

Superior
Артикул: NVF-018

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 2,72х25,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 145 г/м2.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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