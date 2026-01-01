images
images
images
Superior 30 Silvertone фон бумажный 2,72x11м цвет серебристый
Superior 30 Silvertone фон бумажный 2,72x11м цвет серебристый
Superior 30 Silvertone фон бумажный 2,72x11м цвет серебристый

Superior 30 Silvertone фон бумажный 2,72x11м цвет серебристый

Superior
Артикул: FTR-1042

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 145 г/м2.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Арт. FTR-725
Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.



8 690 ₽
В корзину
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Арт. NVF-6396
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

5 680 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.