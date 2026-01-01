FST 1039 CREAM фон бумажный цвет шампанского 2,72х11 м

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной одиннадцать метров хватит не на одну фотосессию!
Manfrotto 035C зажим универсальный Super Clamp.
Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на плоских поверхностях или трубах. Диапазон регулировки 13-55 мм. Допустимая нагрузка - 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм, а так же резьбой 1/4 дюйма для установки различных переходников.