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FST 1027 FOTO BLUE фон бумажный синий фотографический 2,72х11 м

FST 1027 FOTO BLUE фон бумажный синий фотографический 2,72х11 м

FST
Артикул: DAN-8456

FST 1027 FOTO BLUE – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. 

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной одиннадцать метров хватит не на одну фотосессию!

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