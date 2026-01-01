Fotokvant BGP-1310-43 фон бумажный 1,35х10 м серый

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Цвет приближен к NCS S 4502-R
Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.