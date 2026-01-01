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Fotokvant BGP-0611-200 фон бумажный 0.6х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-0611-200 фон бумажный 0.6х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-0611-200 фон бумажный 0.6х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-0611-200 фон бумажный 0.6х11 м темно-серый Carbon Grey

Fotokvant BGP-0611-200 фон бумажный 0.6х11 м темно-серый Carbon Grey

Fotokvant
Артикул: MTG-3466

Fotokvant BGP-0611-200 фон бумажный 0.6х11 м темно-серый Carbon Grey. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см. 

Описание

Fotokvant BGP-0611-200 фон бумажный 0.6х11 м темно-серый Carbon Grey

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