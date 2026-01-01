images
images
images
Fotokvant BGP-0610-110 Taro Purple фон бумажный 0.6х10 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-0610-110 Taro Purple фон бумажный 0.6х10 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-0610-110 Taro Purple фон бумажный 0.6х10 м пастельно-фиолетовый

Fotokvant BGP-0610-110 Taro Purple фон бумажный 0.6х10 м пастельно-фиолетовый

Fotokvant
Артикул: MTG-2368

Fotokvant BGP-0610-110 Taro Purple фон бумажный 0.6х10 м пастельно-фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см. 

Описание

Fotokvant BGP-0610-110 Taro Purple фон бумажный 0.6х10 м пастельно-фиолетовый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-7 %
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Арт. NVF-7890
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.

-7 %780 ₽
720 ₽
В корзину
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Арт. NVF-3146
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.

500 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
ВИНЧЕНЦО БАЛОККИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНЖЕНЕР И ФОТОГРАФ-НЕОРЕАЛИСТ
ВИНЧЕНЦО БАЛОККИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНЖЕНЕР И ФОТОГРАФ-НЕОРЕАЛИСТ
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.