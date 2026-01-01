Falcon Eyes BackDrop 21 фон бумажный 1.35x10 м серый

Характеристики:
Цвет серый
Материал Бумага
- Плотность бумаги 145 г/кв.м
Длина 10 м
Ширина 1,35 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Серый бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 59 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 10 м, ширина 1,35 м. Плотность бумаги 145 г/кв.м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.
Характеристики:
Цвет серый
Материал Бумага
Длина 10 м
Ширина 1,35 м
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