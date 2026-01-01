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-10 %
Falcon Eyes BackDrop 21 фон бумажный 1.35x10 м серый
Falcon Eyes BackDrop 21 фон бумажный 1.35x10 м серый

Falcon Eyes BackDrop 21 фон бумажный 1.35x10 м серый

Falcon Eyes
Артикул: OLE-3414

Серый бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 59 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 10 м, ширина 1,35 м. Плотность бумаги 145 г/кв.м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.

Описание

Характеристики:

  • Цвет серый

  • Материал Бумага

  • Плотность бумаги 145 г/кв.м

  • Длина 10 м

  • Ширина 1,35 м

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