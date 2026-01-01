Ella Bella METALLIC GOLD (57988) фон бумажный металлик золотой 120x245 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона металлизированная, обладает высокими отражающими свойствами, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и предметной съемки. Размер фона, м – 1,2х2,45. Цвет – золотой. Фоны фирмы Superior являются лидерами на российском рынке.
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Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светло-серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет вишневый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.
С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.