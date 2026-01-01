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Ella Bella METALLIC GOLD (57988) фон бумажный металлик золотой 120x245 см

Ella Bella METALLIC GOLD (57988) фон бумажный металлик золотой 120x245 см

Ella Bella
Артикул: DAN-5079

Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона металлизированная, обладает высокими отражающими свойствами, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и предметной съемки. Размер фона, м – 1,2х2,45. Цвет – золотой. Фоны фирмы Superior являются лидерами на российском рынке.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

 

Описание

 

 

Комплектация

    

 

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