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Colorama CO137 Spruce Green фон бумажный 2,72х11 м цвет еловой зелени

Colorama CO137 Spruce Green фон бумажный 2,72х11 м цвет еловой зелени

Colorama
Артикул: NVF-3237

Colorama Spruce Green 137 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер, м – 2,72x11.

Описание

Colorama CO137 Spruce Green фон бумажный 2,72х11 м цвет еловой зелени

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