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П-Фото BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный

П-Фото BN-1650 Black нетканый фон 1,6х5,0 м черный

П-Фото
Артикул: DAN-4122

Нетканый фон П-Фото BN-1650 Black, размер - 1,6х5,0 м, черный.

Черный нетканный фон подходит для домашней студии и удобен для работы на выезде. Применяется для портретной и предметной фотосъемки.

Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.

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