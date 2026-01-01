Lumifor LBGN-2050 Green фотофон нетканый цвет зеленый 200х500 см

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
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Малая Семеновская 3с6
Lumifor LBGN-2050 Green – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.
Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Может быть установлен на систему установки фонов типа ворота, а также кронштейн. Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер, см – 200х500. Цвет – зеленый.
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Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.