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FST нетканый фон 3,0х4,0 м белый

FST нетканый фон 3,0х4,0 м белый

FST
Артикул: NVF-8799

FST нетканый фон 3,0х4,0 м – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.

Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер – 300х400 см. Цвет – белый. Фон упакован в пакет, что делает его компактным для пересылки. Для установки такого фона рекомендуется приобрести систему установки фона типа ворота и прищепки. 

Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.

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