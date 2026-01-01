Fotokvant BN-1621 Porcelain нетканый фон 1,6х2,1 м телесный

Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х2,1 м. Коричневый фон хорошо работает для съемок моделей, так как идеально сочетается с кожей. Так же для придания снимку теплого осеннего настроения.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светлый беж. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
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Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х2,1 м. Коричневый фон хорошо работает для съемок моделей, так как идеально сочетается с кожей. Так же для придания снимку теплого осеннего настроения.
Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет морской голубой воды. Хорошо подходит для съемки блогов на деловую тематику и снимков на некоторые документы. Является нейтральным цветом и для восприятия. Иногда используется в качестве хромакея, когда нельзя использовать зеленый цвет.