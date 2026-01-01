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Fotokvant BN-2770 Black нетканый фон 2,75х7 м черный

Fotokvant BN-2770 Black нетканый фон 2,75х7 м черный

Fotokvant
Артикул: NVF-1545

Фон нетканый Fotokvant BN-2711. Размер 2,75х7 м. Цвет черный. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

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