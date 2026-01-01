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Fotokvant BN-2711 Green нетканый фон 2,75х11 м зеленый

Fotokvant BN-2711 Green нетканый фон 2,75х11 м зеленый

Fotokvant
Артикул: NVF-1560

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,75х11 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Комплектация

  • фон 1 шт.

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