Fotokvant BN-1650 Royal Blue нетканый фон 1,6х5,0 м королевский синий

Артикул: DAN-4392

Нетканый фон Fotokvant BN-1650 Royal Blue, размер - 1,6х5,0 м.

Фон нетканый, размер - 1,6х5,0 м. Цвет - королевский синий. Нетканые фоны Fotokvant относятся к лучшим по качеству среди аналогичных нетканых фонов. Фоны зарекомендовали себя как одни из самых недорогих, но надежных и уже вошли в обиход многих фотографов на постоянной основе. Подходит для домашней студии и съемки на выезде.