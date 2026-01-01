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Fotokvant BN-1650 Milk chocolate нетканый фон 1,6х5,0 м молочный шоколад
Fotokvant BN-1650 Milk chocolate нетканый фон 1,6х5,0 м молочный шоколад
Fotokvant BN-1650 Milk chocolate нетканый фон 1,6х5,0 м молочный шоколад

Fotokvant BN-1650 Milk chocolate нетканый фон 1,6х5,0 м молочный шоколад

Fotokvant
Артикул: DAN-4501

Нетканый фон Fotokvant BN-1650 Milk chocolate размер - 1,6х5,0 м, цвет - молочный шоколад.

Нетканые фоны Fotokvant относятся к лучшим по качеству среди аналогичных нетканых фонов. Фоны зарекомендовали себя как одни из самых недорогих, но надежных и уже вошли в обиход многих фотографов на постоянной основе. Подходит для домашней студии и съемки на выезде. Вес - 1,2 кг.

Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.

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