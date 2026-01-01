Fotokvant BN-1621 Milk chocolate нетканый фон 1,6х2,1 м молочный шоколад

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.
Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.