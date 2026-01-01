images
Fotokvant BN-1621 Milk chocolate нетканый фон 1,6х2,1 м молочный шоколад

Fotokvant BN-1621 Milk chocolate нетканый фон 1,6х2,1 м молочный шоколад

Fotokvant
Артикул: DAN-4500

Нетканый фон Fotokvant BN-1621 Milk chocolate размер - 1,6х2,1 м, цвет - молочный шоколад.

Нетканые фоны Fotokvant относятся к лучшим по качеству среди аналогичных нетканых фонов. Фоны зарекомендовали себя как одни из самых недорогих, но надежных и уже вошли в обиход многих фотографов на постоянной основе. Подходит для домашней студии и съемки на выезде.

Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 22 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый
Арт. NVF-5711
FST 60х130 Black фон пластиковый черный матовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST 60х130 B – фон студийный матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 0,6х1,3 м. Толщина фона 0,35 мм.

500 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Как стать звездным влогером
Как стать звездным влогером
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.