images
Fotokvant BN-1621 Cappuccino нетканый фон 1,6х2,1 м капучино

Fotokvant BN-1621 Cappuccino нетканый фон 1,6х2,1 м капучино

Fotokvant
Артикул: DAN-4119

Нетканый фон Fotokvant BN-1621 Cappuccino размер - 1,6х2,1 м, цвет - капучино.

Фон подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Описание

Характеристики:

  • ширина - 1,6 м
  • длина - 2,1 м
  • цвет - капучино

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 22 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Light Gray нетканый фон 1,6х2,1 м светло-серый
Арт. FTR-1300
Fotokvant BN-1621 Light Gray нетканый фон 1,6х2,1 м светло-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светло-серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Арт. FTR-1307
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Арт. FTR-1322
Fotokvant BN-1621 Lagoon нетканый фон 1,6х2,1 м лагуна
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет морской голубой воды. Хорошо подходит для съемки блогов на деловую тематику и снимков на некоторые документы. Является нейтральным цветом и для восприятия. Иногда используется в качестве хромакея, когда нельзя использовать зеленый цвет.


900 ₽
В корзину

Видео

Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.