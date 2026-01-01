Fotokvant BN-1621 Cappuccino нетканый фон 1,6х2,1 м капучино

Характеристики:
- ширина - 1,6 м
- длина - 2,1 м
- цвет - капучино
Москва
Малая Семеновская 3с6
Нетканый фон Fotokvant BN-1621 Cappuccino размер - 1,6х2,1 м, цвет - капучино.
Фон подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Характеристики:
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Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светло-серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет морской голубой воды. Хорошо подходит для съемки блогов на деловую тематику и снимков на некоторые документы. Является нейтральным цветом и для восприятия. Иногда используется в качестве хромакея, когда нельзя использовать зеленый цвет.