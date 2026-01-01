Wansen FB-3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр

Арт. VBR-454

до конца распродажи 2 дн

Falcon Eyes В-8510/H – мобильная система установки фона типа «ворота» с телескопической верхней перекладиной. Предназначена для работы с тканевыми фонами, возможна так же установка любых рулонных фонов. Система удобна в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке. Может быть использована для студийной съемки и фотографии на выезде. Длина в упаковке - 126 см.