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Wansen FB-3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр
Wansen FB-3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр
Wansen FB-3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр

Wansen FB-3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр

Wansen
Артикул: MTG-3240

Wansen FB- 3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Рекомендуем использовать с Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м

Описание

Wansen FB-3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр

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