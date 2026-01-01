Raylab RL-BC01 - фон муслиновый 3x3м белый, изготовленый из цельного полотна, ткань прочная, легкая и мягкая.
Материал - хлопок. Плотность - 270 г/м2. Цвет - белый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen FB- 3030P Black фон тканевый черный 3х3 м полиэстр. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Рекомендуем использовать с Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м.
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Raylab RL-BC01 - фон муслиновый 3x3м белый, изготовленый из цельного полотна, ткань прочная, легкая и мягкая.
Материал - хлопок. Плотность - 270 г/м2. Цвет - белый.
Raylab SH216 зажим-клипса 2 шт. Решение для профессиональных фотографов и видеографов, которые ищут надежный и удобный способ закрепить фон во время съемок. Эта зажим-клипса изготовлена из прочного металла и оснащена резиновыми накладками на захватах, обеспечивая надежное и безопасное крепление фона.
Софтбокс быстроскладной Godox AD-S85S для AD400Pro с байонетом Godox.
Быстроскладной софтбокс для AD400Pro, байонет Godox, диаметр - 85 см.
Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.
Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.
Система установки фона Falcon Eyes В-010.
Система ворота предназначена для установки фонов шириной до 300 см. Комплект состоит из двух стоек и горизонтальной перекладины. Максимальная высота стоек составляет - 238 см, минимальная высота - 74 см. Ширина составной перекладины от 151 до 302 см. Вес комплекта - 2,73 кг. Поставляется в чехле для переноски.
Тканевый однотонный белый фон Fotokvant BG-3030 White, размер - 2,9x3 м.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны.
Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.
Falcon Eyes В-8510/H – мобильная система установки фона типа «ворота» с телескопической верхней перекладиной. Предназначена для работы с тканевыми фонами, возможна так же установка любых рулонных фонов. Система удобна в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке. Может быть использована для студийной съемки и фотографии на выезде. Длина в упаковке - 126 см.