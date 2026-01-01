Fotokvant BG-3060Green-2630S комплект с зеленым фоном 3x6 и системой установки 2.6x3 м

Система крепления фонов относится к мобильным системам. Комплектуется двумя стойками и 4 составными перекладинами. Максимальная высота, м – 2,6; максимальная длина, м – 3,0. Диаметр трубы, см – 2,5. Цвет – черный. В сложенном состоянии, м – 0,83. Для хранения и транспортировки система упакована в сумку.
Черный штатив QZSD Q510 с шаровой головой для тяжелых камер, для фотоаппартов. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой.
Максимальная высота - 160 см, в сложенном состоянии 53 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг.