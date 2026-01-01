Fotokvant BG-3060Green-2630S комплект с зеленым фоном 3x6 и системой установки 2.6x3 м

Артикул: NVF-3234

Fotokvant NVF-3234 – универсальный комплект с зеленый фоном для съемки видеороликов или изображений, когда требуется при последующей обработке заменить фон. Предназначен для работы в небольшой студии и на выезде. В комплект входит система установки фона типа ворота. Размер фона 3,0х6,0 м. Плотность полотна 131 г/кв.м.