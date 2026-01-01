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Fotokvant BG-3060Green-2630S комплект с зеленым фоном 3x6 и системой установки 2.6x3 м

Fotokvant BG-3060Green-2630S комплект с зеленым фоном 3x6 и системой установки 2.6x3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-3234

Fotokvant NVF-3234 – универсальный комплект с зеленый фоном для съемки видеороликов или изображений, когда требуется при последующей обработке заменить фон. Предназначен для работы в небольшой студии и на выезде. В комплект входит система установки фона типа ворота. Размер фона 3,0х6,0 м. Плотность полотна 131 г/кв.м. 

Описание

Система крепления фонов относится к мобильным системам. Комплектуется двумя стойками и 4 составными перекладинами. Максимальная высота, м – 2,6; максимальная длина, м – 3,0. Диаметр трубы, см – 2,5. Цвет – черный. В сложенном состоянии, м – 0,83. Для хранения и транспортировки система упакована в сумку.

Комплектация

  • Фон хромакейный зеленый – 1 шт.
  • Система установки фонов – 1 шт.

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