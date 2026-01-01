Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-150 фон муслиновый пестрый 3x6 м

Муслин – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах.
Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине.
Характеристики:
- цвет – C-150, абстрактный
- размер, м – 3,0 х 6,0
- плотность, г/м² – 140
- вес, кг – 2,5