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Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-100 фон муслиновый пестрый 3x6 м

Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-100 фон муслиновый пестрый 3x6 м

Falcon Eyes
Артикул: NVF-5564

Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-100 – фон муслиновый пестрый. Абстрактный рисунок напечатан на широкоформатном плоттере. Ширина 3,0 м, длина 6,0 м.

Описание

Муслин – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах.

Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине.

Характеристики:

  • цвет – C-100, абстрактный
  • размер, м – 3,0 х 6,0
  • плотность, г/м² – 140
  • вес, кг – 2,5

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