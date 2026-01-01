Falcon Eyes (20001) фон тканевый белый 240х400 см

Описание

Фон из хлопчатобумажной ткани, не подвержен истиранию, прочный и легкий, очень компактный в сложенном виде, благодаря этому успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке. Поверхность ткани гарантирует отсутствие бликов, вызывающих паразитную засветку, при фотосъемке с любыми схемами освещения. Выполнен из цельного полотна, со специальной пропиткой.

Фон имеет прошитый рукав для установки на перекладину, легко складывается для транспортировки.

ВНИМАНИЕ: тканевый фон можно стирать в прохладной воде отдельно от других вещей (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах без пара.

Характеристики: