Lastolite LB7622 панорамный фотофон зеленый хромакей на раме с стойкой 2х4 м

Артикул: OLE-1360

Lastolite LB7622 – панорамный фотофон хромакей зеленого цвета.

Изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается. Крепится к трехсекционной алюминиевой раме специальными клипсами (входят в поставку) и не нуждается в дополнительной поддержке. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Вес комплекта – 9 кг. Универсальные параметры делают данный фон подходящим для различных видов съемки.