KUPO KT-4848TF 48” x 486” Floppy-Top Hinge флаг 120х120-240 см черный

Арт. OLE-5369

Компактный и прочный комплект для управления светом в фото‑ и видеосъёмке. Рама 1,1 × 2 м быстро складывается, устойчива к ветру и защищена от потери деталей благодаря эластичному шнуру, соединяющему элементы. Полотна крепятся к раме клипсами; комплект можно устанавливать на световые стойки или держать в руках.

Компоненты доступны и по отдельности, что позволяет собирать индивидуальные конфигурации. Комплект подходит для работы на локациях, где нужен точный контроль над освещением.