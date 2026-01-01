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KUPO KT-4848TF 48” x 486” Floppy-Top Hinge флаг 120х120-240 см черный
KUPO KT-4848TF 48” x 486” Floppy-Top Hinge флаг 120х120-240 см черный
KUPO KT-4848TF 48” x 486” Floppy-Top Hinge флаг 120х120-240 см черный

KUPO KT-4848TF 48” x 486” Floppy-Top Hinge флаг 120х120-240 см черный

Kupo
Артикул: MTG-3307

KUPO KT-4848TF 48” x 486” Floppy-Top Hinge флаг 120х120-240 см черный. Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе. Рама размером 120 х 120 см из пружинной нержавеющей стали (диаметр 5мм) с крепежным стержнем (диаметр 9.5мм). Раскладывается до размера 120 х 240 при отсоединении липучки.

Описание

Характеристики:

  • Ткань - Black Denim - чёрная
  • Степень поглощения - 100%
  • Блокирует попадание нежелательного света на объект съёмки.
  • Размер 120 х 120-240 см
  • Огнестойкий материал
  • Вес 5,7 кг

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