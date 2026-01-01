Характеристики:
- Ткань - Black Denim - чёрная
- Степень поглощения - 100%
- Блокирует попадание нежелательного света на объект съёмки.
- Размер 120 х 120-240 см
- Огнестойкий материал
- Вес 5,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KT-4848TF 48” x 486” Floppy-Top Hinge флаг 120х120-240 см черный. Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе. Рама размером 120 х 120 см из пружинной нержавеющей стали (диаметр 5мм) с крепежным стержнем (диаметр 9.5мм). Раскладывается до размера 120 х 240 при отсоединении липучки.
Характеристики:
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Фотофон панорамный Lastolite LB7903 размер 2,3х4 м, цвет гранит (без каркаса).
Панорамный фотофон изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается при установке на алюминиевую раму. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Внимание! Каркас преобретается отдельно.
Фотофон панорамный Lastolite LB7904 размер 2,3х4 м, цвет известняк (без каркаса).
Панорамный фотофон изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается при установке на алюминиевую раму. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Внимание! Каркас преобретается отдельно.
Lastolite LR812 складная, легкая и прочная алюминиевая рама для отражателей Lastolite Skylite.
Жесткая в собранном виде рама позволяет закрепить полотно с максимальным натяжением и избежать нежелательных складок и провисания ткани. Рама полая, что делает конструкцию максимально легкой и удобной в использовании. Эластичная лента, продетая внутри рамы, исключает случайную потерю одной из деталей рамы и облегчает сборку и разборку рамы. Размер рамы в собранном виде 1.1-2 м. Вес 2 кг.
Компактный и прочный комплект для управления светом в фото‑ и видеосъёмке. Рама 1,1 × 2 м быстро складывается, устойчива к ветру и защищена от потери деталей благодаря эластичному шнуру, соединяющему элементы. Полотна крепятся к раме клипсами; комплект можно устанавливать на световые стойки или держать в руках.
Компоненты доступны и по отдельности, что позволяет собирать индивидуальные конфигурации. Комплект подходит для работы на локациях, где нужен точный контроль над освещением.
Lastolite LL LR81221R SkyRapid Fab 1.1x2m Black/Whit флаг черный/белый.
Lastolite Skylite LR81221R – двухстороннее тканевое полотно без рамы, размером 110x200 см. Имеет одну черную сторону и одну белую. Предназначен для блокировки и рассеивания светового потока от источника света и обеспечения комфортных условий для создания снимков.
Lastolite LB7622 – панорамный фотофон хромакей зеленого цвета.
Изготовлен из прочной и легкой ткани, устойчивой к выцветанию. Легко разглаживается. Крепится к трехсекционной алюминиевой раме специальными клипсами (входят в поставку) и не нуждается в дополнительной поддержке. Фон можно стирать в машине при температуре 40 градусов. Конструкция легко собирается и упаковывается в сумку для хранения и переноски. Вес комплекта – 9 кг. Универсальные параметры делают данный фон подходящим для различных видов съемки.